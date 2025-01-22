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Свищев о решении IBU не допускать россиян: «Жесткая позиция. Непонятно, на чем основана»

Дмитрий Свищев удивлен жесткой позиции IBU по недопуску российских биатлонистов.

«Если посмотреть на действительно агрессивную политику биатлона, мы слышали неоднократно, что IBU заявляет о том, что пока идет СВО, российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях.

Жесткая позиция. Непонятно, на чем основана, хотя есть уже рекомендация МОК допускать российских спортсменов в личных первенствах в нейтральном статусе. Пусть посмотрят на другие федерации. Наверное, уже половина летников допускает наших ребят. Я считаю, совершенно верно делают.

Не сказал бы, что именно потепление идет от некоторых федераций, это пока некое размышление с их стороны. Иногда слова расходятся с делом, а мы не хотим, чтобы так было, и ждем, когда наших ребят действительно допустят», – сказал депутат Госдумы.

IBU: «Статус российских и белорусских биатлонистов не меняется. Заявления других федераций никак не влияют на нас»

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
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