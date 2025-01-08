Зидан – главный кандидат на пост тренера Франции после ЧМ-2026. Ранее Дешам объявил об уходе из сборной после турнира
Об этом сообщают L’Equipe и Le Parisien.
Ранее Дешам объявил, что ЧМ-2026 станет для него последним турниром в качестве главного тренера французской сборной.
Зидан находится без работы после ухода из «Реала» в 2021 году. Утверждается, что Зинедин никогда не хотел давить на Федерацию футбола Франции и добиваться увольнения Дешама из уважения к своему бывшему партнеру по «Ювентусу» и сборной Франции.
Le Parisien отмечает, что более очевидного кандидата, чем Зидан, нет.
Тьерри Анри мог бы попытаться занять эту должность после того, как привел олимпийскую сборную Франции к серебряной медали на Олимпийских играх в Париже. Однако издание сообщает, что президент федерации Филипп Диалло надеялся, что Анри продолжит работать с молодежной сборной Франции до Евро-2025, но Анри подал в отставку.
L’Equipe добавляет, что, учитывая нежелание французской федерации назначать иностранного тренера, все признаки указывают на вероятное назначение Зидана, если его желание возглавить сборную Франции не угасло с годами. Издание отмечает, что Зидан уже давно мечтает о работе с национальной командой.
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