Зидану интересны только «Реал» и сборная Франции. Он отказал «МЮ», «Ювентусу», «ПСЖ» и «Баварии» и может согласиться только на нечто невиданное (Marca)

Зинедин Зидан продолжает отклонять предложения о работе.

Marca сообщает, что бывший главный тренер «Реала » по-прежнему согласен тренировать только мадридский клуб или сборную Франции и отказывает всем остальным. За последние годы к нему обращались «Манчестер Юнайтед », «Бавария », «ПСЖ », «Ювентус » и сильнейшие национальные сборные, однако ничего не добились.

Утверждается, что Зидан мог бы согласиться только на нечто невиданное, какой-то новаторский и революционный проект, но пока такого не появлялось.

При этом Зинедин понимает, что возвращение в «Реал» на данный момент практически невозможно, в сборной Франции место в ближайшие полтора года тоже вряд ли появится.

Тем временем члены его штаба постепенно находят себе новую работу, и это может служить индикатором того, что Зидан еще нескоро займет пост тренера.