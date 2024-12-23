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  • Зидану интересны только «Реал» и сборная Франции. Он отказал «МЮ», «Ювентусу», «ПСЖ» и «Баварии» и может согласиться только на нечто невиданное (Marca)
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Зидану интересны только «Реал» и сборная Франции. Он отказал «МЮ», «Ювентусу», «ПСЖ» и «Баварии» и может согласиться только на нечто невиданное (Marca)

Зинедин Зидан продолжает отклонять предложения о работе.

Marca сообщает, что бывший главный тренер «Реала» по-прежнему согласен тренировать только мадридский клуб или сборную Франции и отказывает всем остальным. За последние годы к нему обращались «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «ПСЖ», «Ювентус» и сильнейшие национальные сборные, однако ничего не добились.

Утверждается, что Зидан мог бы согласиться только на нечто невиданное, какой-то новаторский и революционный проект, но пока такого не появлялось.

При этом Зинедин понимает, что возвращение в «Реал» на данный момент практически невозможно, в сборной Франции место в ближайшие полтора года тоже вряд ли появится.

Тем временем члены его штаба постепенно находят себе новую работу, и это может служить индикатором того, что Зидан еще нескоро займет пост тренера.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoЗинедин Зидан
logoРеал Мадрид
logoЮвентус
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoЛа Лига
logoсерия А Италия
logoПСЖ
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Франции по футболу
logoМанчестер Юнайтед
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