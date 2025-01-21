«Ривер Плейт» недоволен срывом перехода Солари в «Спартак» и убеждает агентов снизить запросы (Metaratings)

«Ривер Плейт» добивается перехода Пабло Солари в «Спартак».

Как сообщает Metaratings, руководство аргентинского клуба пытается оказать влияние на представителей форварда и убедить их снизить финансовые запросы.

В «Ривер Плейт » и «Тальересе » (права на футболиста разделены между клубами) «крайне недовольны» срывом перехода 23-летнего игрока в «Спартак ». При этом других предложений на данный момент нет.

Красно-белые тем временем прорабатывают иные варианты, возвращение к кандидатуре Солари маловероятно.

В 2024 году Пабло провел 32 игры в чемпионате Аргентины и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .