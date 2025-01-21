«Ривер Плейт» недоволен срывом перехода Солари в «Спартак» и убеждает агентов снизить запросы (Metaratings)
«Ривер Плейт» добивается перехода Пабло Солари в «Спартак».
Как сообщает Metaratings, руководство аргентинского клуба пытается оказать влияние на представителей форварда и убедить их снизить финансовые запросы.
В «Ривер Плейт» и «Тальересе» (права на футболиста разделены между клубами) «крайне недовольны» срывом перехода 23-летнего игрока в «Спартак». При этом других предложений на данный момент нет.
Красно-белые тем временем прорабатывают иные варианты, возвращение к кандидатуре Солари маловероятно.
В 2024 году Пабло провел 32 игры в чемпионате Аргентины и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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