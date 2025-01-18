«Спартак» не берет Селихова на 2-й сбор. Голкипер уведомлен (Legalbet)
«Спартак» не берет Александра Селихова на февральский сбор.
Красно-белые запланировали второй этап подготовки на период с 5 по 16 февраля. По сведениям Legalbet, голкипер был уведомлен о том, что в заявку на сбор он включен не будет.
Контракт вратаря рассчитан до конца текущего сезона. В 2024 году Селихов играл только в Фонбет Кубке России.
Ранее сообщалось, что 30-летним игроком интересуются команды из ОАЭ и Саудовской Аравии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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