«Спартак» не берет Селихова на 2-й сбор. Голкипер уведомлен (Legalbet)

«Спартак» не берет Александра Селихова на февральский сбор.

Красно-белые запланировали второй этап подготовки на период с 5 по 16 февраля. По сведениям Legalbet, голкипер был уведомлен о том, что в заявку на сбор он включен не будет.

Контракт вратаря рассчитан до конца текущего сезона. В 2024 году Селихов играл только в Фонбет Кубке России.

Ранее сообщалось , что 30-летним игроком интересуются команды из ОАЭ и Саудовской Аравии.