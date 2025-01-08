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«ПСЖ» предметно интересуется Угальде и может подписать форварда «Спартака» зимой или летом («СЭ»)

Манфред Угальде может перейти из «Спартака» в «ПСЖ».

Парижский клуб проявляет предметный интерес к нападающему красно-белых, сообщает «Спорт-Экспресс». Не исключено, что трансфер может состояться как в январе, так и летом.

Угальде лидирует в списке лучших бомбардиров текущего сезона Мир РПЛ. На его счету 15 забитых голов в 18 матчах. 

Подробную статистику 22-летнего костариканца можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoМанфред Угальде
logoлига 1 Франция
возможные трансферы
logoСпартак
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