«ПСЖ» предметно интересуется Угальде и может подписать форварда «Спартака» зимой или летом («СЭ»)
Манфред Угальде может перейти из «Спартака» в «ПСЖ».
Парижский клуб проявляет предметный интерес к нападающему красно-белых, сообщает «Спорт-Экспресс». Не исключено, что трансфер может состояться как в январе, так и летом.
Угальде лидирует в списке лучших бомбардиров текущего сезона Мир РПЛ. На его счету 15 забитых голов в 18 матчах.
Подробную статистику 22-летнего костариканца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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