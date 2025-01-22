Сметанин об РПЛ: «Зенитовская карета превратилась в тыкву к декабрю. «Динамо» вполне реально догнать конкурентов»
Андрей Сметанин считает, что «Динамо» сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство.
По итогам первой части сезона «Динамо» занимает 4-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков в 18 турах. У лидирующих «Краснодара» и «Зенита» по 39 очков.
«Динамо», несмотря на не самую стабильную игру осенью, сумело ликвидировать отставание и находится в четырех очках от первого места.
Главный тренер должен проанализировать просчеты и подготовить команду к тому, чтобы догнать конкурентов. Это вполне реально, хотя по первым турам чемпионата многим псевдоэкспертам казалось, что исход чемпионата предрешен. Но к декабрю мы увидели как зенитовская карета превращается в тыкву», – сказал бывший вратарь «Динамо».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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