Сметанин об РПЛ: «Зенитовская карета превратилась в тыкву к декабрю. «Динамо» вполне реально догнать конкурентов»

Андрей Сметанин считает, что «Динамо» сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство.

По итогам первой части сезона «Динамо» занимает 4-е место в таблице Мир РПЛ , набрав 35 очков в 18 турах. У лидирующих «Краснодара» и «Зенита » по 39 очков.

«Динамо», несмотря на не самую стабильную игру осенью, сумело ликвидировать отставание и находится в четырех очках от первого места.

Главный тренер должен проанализировать просчеты и подготовить команду к тому, чтобы догнать конкурентов. Это вполне реально, хотя по первым турам чемпионата многим псевдоэкспертам казалось, что исход чемпионата предрешен. Но к декабрю мы увидели как зенитовская карета превращается в тыкву», – сказал бывший вратарь «Динамо ».