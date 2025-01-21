Геннадий Орлов: «Все только «Зенит» обсуждают. В Москве нет команд? Почему Бителло решил не возвращаться в «Динамо»? В «Зенит» все бразильцы вернулись»
Геннадий Орлов порассуждал о проблемах в «Динамо» и интересе к «Зениту».
«Все только «Зенит» обсуждают. В Москве нет команд? Почему никто мне не объяснит, что происходит с «Динамо»? Почему бело-голубые стали играть хуже?
Не те эмоции? А от кого они идут? От Лички? Почему Тюкавин играет не столь ярко? Что происходит с этой командой? Проанализируйте. В чем проблема?
А почему вдруг Бителло решил не возвращаться в «Динамо»? Разве не любопытно? В «Зенит», кстати, все бразильцы из отпуска вернулись», – сказал комментатор Геннадий Орлов.
Бителло близок к переходу из «Динамо» в «Ботафого» за 18 млн евро и бонусы (Иван Карпов)
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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