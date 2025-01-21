Геннадий Орлов: «Все только «Зенит» обсуждают. В Москве нет команд? Почему Бителло решил не возвращаться в «Динамо»? В «Зенит» все бразильцы вернулись»

Геннадий Орлов порассуждал о проблемах в «Динамо» и интересе к «Зениту».

«Все только «Зенит » обсуждают. В Москве нет команд? Почему никто мне не объяснит, что происходит с «Динамо»? Почему бело-голубые стали играть хуже?

Не те эмоции? А от кого они идут? От Лички? Почему Тюкавин играет не столь ярко? Что происходит с этой командой? Проанализируйте. В чем проблема?

А почему вдруг Бителло решил не возвращаться в «Динамо»? Разве не любопытно? В «Зенит», кстати, все бразильцы из отпуска вернулись», – сказал комментатор Геннадий Орлов .

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