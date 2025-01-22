Агент Батракова: «Работаем над новым контрактом. Нет никаких предпосылок, что будущее Алексея не в «Локомотиве»

Агент Алексея Батракова рассказал о переговорах по новому контракту с игроком.

В первой части сезона 19-летний хавбек провел 23 матча за «Локомотив » во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

«Мы двигаемся, работа ведется в постоянном режиме. Болельщики могут быть спокойны. Нет никаких предпосылок к тому, что будущее Алексея не в «Локомотиве».

Мы работаем над новым контрактом именно с «Локомотивом», – сказал агент игрока Владимир Кузьмичев .

Агент Батракова о стоимости игрока для Европы: «Не больше 15 миллионов евро. Агенты говорят, что готовы рассмотреть ценник в этом районе»