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Пиняев, Тюкавин, Педро, Денисов, Батраков, Файзуллаев – в топ-100 игроков до 23 лет, готовых к топ-5 лиг, от CIES. Судаков, Угальде и Бражко попали в топ-20

CIES представил игроков до 23 лет, готовых к выступлению к топ-5 лиг Европы.

Международный центр спортивных исследований составил рейтинг из 100 футболистов до 23 лет, наиболее готовых к переходу в топ-5 чемпионатов Европы (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция).

Отбор основан на индексе, который учитывает игровое время футболистов за последний год, спортивный уровень сыгранных матчей, а также их результаты в шести игровых аспектах.

Возглавил список игрок сборной Бельгии Зено Дебаст из «Спортинга». Лучшим среди игроков РПЛ был признан Мануэль Угальде из «Спартака», костариканец занял 15-е место в рейтинге. Лучший среди россиян – Сергей Пиняев (35-й).

Первая двадцатка выглядит так:

1. Зено Дебаст («Спортинг»);

2. Райан Фламинго (ПСВ);

3. Малик Тилльман (ПСВ);

4. Георгий СудаковШахтер»);

5. Альваро Каррерас («Бенфика»);

6. Уэсли Франса («Фламенго»);

7. Усман Диоманде («Спортинг»);

8. Саму Агехова («Порту»);

9. Йоррель Хато («Аякс»);

10. Йохан Бакайоко («Аякс»);

11. Эстеван Виллиан («Палмейрас»);

12. Мартим Фернандеш («Порту»);

13. Христос Цолис («Брюгге»);

14. Ярне Стойкерс («Генк»);

15. Манфред Угальде («Спартак»);

16. Кенетт Тайлор («Аякс»);

17. Эдуарду Куарежма («Спортинг»);

18. Отавио Атаиде («Порту»);

19. Томаш Араужу («Бенфика»);

20. Владимир Бражко («Динамо» Киев);

...

35. Сергей Пиняев («Локомотив»);

...

44. Константин ТюкавинДинамо»;

...

57. Педро («Зенит»);

58. Даниил Денисов («Спартак»);

...

62. Алексей Батраков («Локомотив»);

...

69. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА);

...

96. Андрей Карпукас («Локомотив»).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: CIES
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoСпортинг
logoШахтер
logoПСВ
logoГеоргий Судаков
logoРайан Фламинго
logoФламенго
logoСаму Агехова
logoАльваро Фернандес Каррерас
logoУсман Диоманде
logoПалмейрас
logoБрюгге
logoМанфред Угальде
logoГенк
logoАякс
logoБенфика
logoВладимир Бражко
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoКонстантин Тюкавин
logoСергей Пиняев
logoДаниил Денисов
logoЦСКА
logoАббосбек Файзуллаев
logoАлексей Батраков
logoЛокомотив
logoЗено Дебаст
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoЙоррел Хато
logoЭдуарду Куарежма
logoвысшая лига Португалия
CIES
logoХристос Цолис
logoвысшая лига Нидерланды
logoМартим Фернандеш
logoвысшая лига Бельгия
logoПедро дос Сантос
logoАртем Карпукас
logoЙохан Бакайоко
logoМалик Тилльман
logoКеннет Тайлор
logoЭстеван
logoбундеслига Германия
logoлига 1 Франция
logoТомаш Араужу
logoвысшая лига Бразилия
logoОтавио Атаиде
logoПорту
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