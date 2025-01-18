Пиняев, Тюкавин, Педро, Денисов, Батраков, Файзуллаев – в топ-100 игроков до 23 лет, готовых к топ-5 лиг, от CIES. Судаков, Угальде и Бражко попали в топ-20
Международный центр спортивных исследований составил рейтинг из 100 футболистов до 23 лет, наиболее готовых к переходу в топ-5 чемпионатов Европы (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция).
Отбор основан на индексе, который учитывает игровое время футболистов за последний год, спортивный уровень сыгранных матчей, а также их результаты в шести игровых аспектах.
Возглавил список игрок сборной Бельгии Зено Дебаст из «Спортинга». Лучшим среди игроков РПЛ был признан Мануэль Угальде из «Спартака», костариканец занял 15-е место в рейтинге. Лучший среди россиян – Сергей Пиняев (35-й).
Первая двадцатка выглядит так:
1. Зено Дебаст («Спортинг»);
2. Райан Фламинго (ПСВ);
3. Малик Тилльман (ПСВ);
4. Георгий Судаков («Шахтер»);
5. Альваро Каррерас («Бенфика»);
6. Уэсли Франса («Фламенго»);
7. Усман Диоманде («Спортинг»);
8. Саму Агехова («Порту»);
9. Йоррель Хато («Аякс»);
10. Йохан Бакайоко («Аякс»);
11. Эстеван Виллиан («Палмейрас»);
12. Мартим Фернандеш («Порту»);
13. Христос Цолис («Брюгге»);
14. Ярне Стойкерс («Генк»);
15. Манфред Угальде («Спартак»);
16. Кенетт Тайлор («Аякс»);
17. Эдуарду Куарежма («Спортинг»);
18. Отавио Атаиде («Порту»);
19. Томаш Араужу («Бенфика»);
20. Владимир Бражко («Динамо» Киев);
...
35. Сергей Пиняев («Локомотив»);
...
44. Константин Тюкавин («Динамо»;
...
57. Педро («Зенит»);
58. Даниил Денисов («Спартак»);
...
62. Алексей Батраков («Локомотив»);
...
69. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА);
...
96. Андрей Карпукас («Локомотив»).
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