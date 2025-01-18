Пиняев, Тюкавин, Педро, Денисов, Батраков, Файзуллаев – в топ-100 игроков до 23 лет, готовых к топ-5 лиг, от CIES. Судаков, Угальде и Бражко попали в топ-20

CIES представил игроков до 23 лет, готовых к выступлению к топ-5 лиг Европы.

Международный центр спортивных исследований составил рейтинг из 100 футболистов до 23 лет, наиболее готовых к переходу в топ-5 чемпионатов Европы (Испания , Англия, Италия, Германия, Франция).

Отбор основан на индексе, который учитывает игровое время футболистов за последний год, спортивный уровень сыгранных матчей, а также их результаты в шести игровых аспектах.

Возглавил список игрок сборной Бельгии Зено Дебаст из «Спортинга ». Лучшим среди игроков РПЛ был признан Мануэль Угальде из «Спартака », костариканец занял 15-е место в рейтинге. Лучший среди россиян – Сергей Пиняев (35-й).

Первая двадцатка выглядит так:

1. Зено Дебаст («Спортинг»);

2. Райан Фламинго (ПСВ);

3. Малик Тилльман (ПСВ );

4. Георгий Судаков («Шахтер »);

5. Альваро Каррерас («Бенфика»);

6. Уэсли Франса («Фламенго »);

7. Усман Диоманде («Спортинг»);

8. Саму Агехова («Порту»);

9. Йоррель Хато («Аякс»);

10. Йохан Бакайоко («Аякс»);

11. Эстеван Виллиан («Палмейрас »);

12. Мартим Фернандеш («Порту»);

13. Христос Цолис («Брюгге »);

14. Ярне Стойкерс («Генк »);

15. Манфред Угальде («Спартак»);

16. Кенетт Тайлор («Аякс »);

17. Эдуарду Куарежма («Спортинг»);

18. Отавио Атаиде («Порту»);

19. Томаш Араужу («Бенфика »);

20. Владимир Бражко («Динамо» Киев );

...

35. Сергей Пиняев («Локомотив»);

...

44. Константин Тюкавин («Динамо »;

...

57. Педро («Зенит »);

58. Даниил Денисов («Спартак»);

...

62. Алексей Батраков («Локомотив»);

...

69. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА );

...

96. Андрей Карпукас («Локомотив »).