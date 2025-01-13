«Талантом россияне мало чем уступают молодежи «Барсы», но у наших скромности ноль. Расслабляются, как только заиграют на высоком уровне». Мор о психологии

Эдуард Мор считает, что молодые игроки «Барселоны» скромнее российских сверстников.

«Российские футболисты расслабляются, как только заиграют на высоком уровне. Может быть, Алексей Батраков — исключение. А остальные считают так: «У меня в жизни все хорошо, а вы сами думайте, как меня использовать на поле».

Я уверен, что талантом российские футболисты мало чем уступают молодежи «Барселоны». А вот в плане психологии и спортивного воспитания — огромная разница. Что отличает воспитанника «Барселоны» в первую очередь? Скромность и еще раз скромность. У наших игроков скромности ноль», — сказал бывший футболист «Спартака».