«Талантом россияне мало чем уступают молодежи «Барсы», но у наших скромности ноль. Расслабляются, как только заиграют на высоком уровне». Мор о психологии
Эдуард Мор считает, что молодые игроки «Барселоны» скромнее российских сверстников.
«Российские футболисты расслабляются, как только заиграют на высоком уровне. Может быть, Алексей Батраков — исключение. А остальные считают так: «У меня в жизни все хорошо, а вы сами думайте, как меня использовать на поле».
Я уверен, что талантом российские футболисты мало чем уступают молодежи «Барселоны». А вот в плане психологии и спортивного воспитания — огромная разница. Что отличает воспитанника «Барселоны» в первую очередь? Скромность и еще раз скромность. У наших игроков скромности ноль», — сказал бывший футболист «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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