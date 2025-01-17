«У Батракова футбол на первом месте, не вижу звездной болезни. Нормальный, скромный парень». Агент Сафонов о хавбеке «Локо»

Алексей Сафонов высказался о хавбеке «Локомотива» Алексее Батракове.

В 17 матчах сезона Мир РПЛ на счету 19-летнего игрока 10 голов и 6 ассистов.

— Сейчас Алексею Батракову в СМИ уделяют много внимания. Не случится ли у него звездной болезни?

— Это от воспитания, от игрока зависит. Но, честно говоря, я думаю, что вряд ли. Видно, что у Батракова все-таки футбол на первом месте. И вот сколько я работаю с Костей Тюкавиным, он все равно ниже своего уровня не падает. Для Кости и Леши футбол, я вижу, на первом месте.

Многие просто думают, что футбол — это хобби, а когда люди играют на серьезном уровне, это тяжелая работа, и надо во многом себе отказывать. Пока видно, что глаза горят у Батракова. Я не вижу какой-то звездной или не звездной болезни. Мне кажется, нормальный, скромный парень.

Дай бог, чтобы все получалось. Футбол — травматичный вид спорта, и если травмы будут обходить стороной, то, думаю, нормально все будет, — сказал футбольный агент.