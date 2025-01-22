«Милан» интересуется Соуле. «Рома» отклонила первый запрос о трансфере 21-летнего хавбека (Sky Sport)

«Милан» интересуется хавбеком «Ромы» Матиасом Соуле.

По данным Sky Sport, «Рома » ответила отказом на первичный запрос о возможном трансфере. Несмотря на это, переговоры между клубами продолжаются.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 18 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Летом 2024 года Соуле перешел в «Рому» из «Ювентуса» за 26+4 миллиона евро. В прошлом сезоне у него было 11 голов и 3 ассиста в Серии А за «Фрозиноне».