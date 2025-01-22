«Милан» интересуется Соуле. «Рома» отклонила первый запрос о трансфере 21-летнего хавбека (Sky Sport)
«Милан» интересуется хавбеком «Ромы» Матиасом Соуле.
По данным Sky Sport, «Рома» ответила отказом на первичный запрос о возможном трансфере. Несмотря на это, переговоры между клубами продолжаются.
В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 18 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Летом 2024 года Соуле перешел в «Рому» из «Ювентуса» за 26+4 миллиона евро. В прошлом сезоне у него было 11 голов и 3 ассиста в Серии А за «Фрозиноне».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Calcio Mercato
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