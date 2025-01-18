Тимоти Шаламе посетил матч «Ромы» и сфотографировался с Дибалой. Актер прибыл в Рим ради продвижения фильма «Совершенный незнакомец» про Боба Дилана

Тимоти Шаламе сфотографировался с Пауло Дибалой.

Американский актер посетил Рим в рамках продвижения нового фильма с его участием «Совершенный незнакомец», в котором он играет Боба Дилана.

После первого показа Шаламе направился на стадион «Олимпико», прибыв туда ближе к концу первого тайма матча «Рома» – «Дженоа» (3:1).

После матча Шаламе, который, как утверждается, является болельщиком «Ромы», побывал в раздевалке команды, где встретился с Пауло Дибалой. Футболист подарил Тимоти свою футболку и сфотографировался с актером.

Фото: instagram.com/tchalamet