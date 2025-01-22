Шахин об уходе из «Боруссии»: «Не удалось реализовать амбиции команды, к сожалению. Желаю этому особенному клубу всего самого лучшего»

Нури Шахин прокомментировал уход из дортмундской «Боруссии».

Ранее стало известно , что 36-летний специалист уволен с поста главного тренера клуба. Шахин возглавлял команду с июня 2024-го.

«Боруссия » занимает 10-е место в чемпионате Германии и сейчас, пока не сыграны все матчи 7-го тура, идет 13-й в таблице Лиги чемпионов. У нее 4 поражения подряд во всех турнирах.

«К сожалению, нам не удалось реализовать амбиции команды в этом сезоне. Желаю этому особенному клубу всего самого лучшего», – заявил бывший главный тренер «Боруссии» Нури Шахин .

Шахин после 4 поражений «Боруссии» подряд: «Если смена тренера решит все проблемы – да не вопрос. Я несу ответственность за игру команды»