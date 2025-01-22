Тренер «Штутгарта» Хенесс может возглавить «Дортмунд» летом, отступные – 7-8 млн евро

Себастиан Хенесс может возглавить дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона.

Тренер «Штутгарта » – один из топ-кандидатов в случае отставки Нури Шахина , сообщает Sky Sport.

По данным источника, «Боруссия » рассматривает вариант с Хенессом на лето, а сейчас, на фоне четырех подряд поражений, кто-то другой может быть назначен исполняющим обязанности тренера.

Контракт Хенесса со швабами рассчитан до 2027 года, отступные – 7-8 млн евро.

После 18 туров «Боруссия» занимает в Бундеслиге 10-е место, «Штутгарт» – 4-е.