Шахин после 4 поражений «Боруссии» подряд: «Если смена тренера решит все проблемы – да не вопрос. Я несу ответственность за игру команды»

Нури Шахин выразил готовность к отставке после 4 подряд поражений «Боруссии».

Во вторник дортмундцы уступили «Болонье» (1:2) в 7-м туре Лиги чемпионов.

«Если смена тренера решит все проблемы – да не вопрос. Я несу ответственность за игру команды.

Факт в том, что мы проиграли четыре раза подряд», – сказал тренер дортмундской «Боруссии ».

Шахин возглавил черно-желтых в июне прошлого года. После 18 туров «Боруссия» занимает в Бундеслиге 10-е место.