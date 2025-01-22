Шахин после 4 поражений «Боруссии» подряд: «Если смена тренера решит все проблемы – да не вопрос. Я несу ответственность за игру команды»
Нури Шахин выразил готовность к отставке после 4 подряд поражений «Боруссии».
Во вторник дортмундцы уступили «Болонье» (1:2) в 7-м туре Лиги чемпионов.
«Если смена тренера решит все проблемы – да не вопрос. Я несу ответственность за игру команды.
Факт в том, что мы проиграли четыре раза подряд», – сказал тренер дортмундской «Боруссии».
Шахин возглавил черно-желтых в июне прошлого года. После 18 туров «Боруссия» занимает в Бундеслиге 10-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт дортмундской «Боруссии»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем