Витинья об уходе Мбаппе: «ПСЖ» стал лучше как команда – мы уже это показали. Его нельзя заменить напрямую, но вы делаете это все вместе»

Витинья заявил, что «ПСЖ» стал лучше без Килиана Мбаппе.

Французский форвард перешел в «Реал » летом 2024 года.

«Килиан – один из лучших, если не лучший. Мы знали, что новый сезон будет непростым. Его нельзя заменить напрямую, но вы делаете это как команда.

Я думаю, что коллективно мы стали лучше, и мы уже это показали. Иногда голы не приходят, но у нас много отличных нападающих», – сказал полузащитник «ПСЖ » Витинья .

Витинья об игре с Месси, Неймаром, Мбаппе за «ПСЖ»: «Это было похоже на сон. На поле было непросто, но я буду рассказывать детям и внукам, что играл с лучшими»