Мбаппе о словах Неймара о зависти к Месси: «Мне нечего сказать – уважаю его и хочу вспоминать с позитивом. Сейчас я сосредоточен на «Реале»

Килиан Мбаппе ответил на слова Неймара о зависти к Лионелю Месси.

Ранее нападающий «Аль-Хилаля » заявил, что поведение Мбаппе в «ПСЖ » изменилось после перехода Месси : «Он стал немного завидовать. Потом было несколько конфликтов, перемены в поведении».

«Мне нечего сказать. Я очень сосредоточен на том, что предстоит сделать в «Реале». Я очень уважаю Неймара . Я могу говорить о Неймаре, но я хочу вспоминать его с позитивом, как об уникальном игроке в истории футбола, и запомнить наши моменты в Париже.

Сейчас я в Мадриде, я хочу наслаждаться Мадридом. Желаю удачи Неймару и всей его семье и друзьям», – сказал нападающий «Реала» в интервью TNT Sport.