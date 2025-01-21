Витинья об игре с Месси, Неймаром, Мбаппе за «ПСЖ»: «Это было похоже на сон. На поле было непросто, но я буду рассказывать детям и внукам, что играл с лучшими»

Витинья вспомнил, как играл в «ПСЖ» с мировыми звездами.

Португалец начал выступать за парижан с сезона-2022/23, когда в команде были Лионель Месси , Неймар , Килиан Мбаппе .

«Это было похоже на сон. Долгое время я не мог поверить в реальность происходящего.

На поле было непросто, учитывая мои обязанности [по прессингу]. Но я буду помнить об этом до конца карьеры. Потому что я играл с лучшими. Это то, о чем я буду рассказывать своим детям и внукам», – сказал полузащитник.