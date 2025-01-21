Никита Медведев об интересе из Европы: «Стремления уехать не было. Тебе 23 года, есть контракт и надежды с «Локо» и вариант из середины чемпионата Бельгии. Что выберешь?»
Никита Медведев заявил, что не стремился перейти в европейские лиги.
– Кроме «Сочи», уйти из «Локомотива» ты мог в Бельгию и Голландию. Какие конкретно были предложения?
– Агент пусть назовет, я не знаю. У меня и не было стремления уехать. Здесь я того же мнения, что и Аршавин.
– Что нашим не надо уезжать в клубы вроде «Гавра»?
– У Кузяева своя мотивация, вызов. А у меня такого не было. Тебе 23 года, у тебя есть контракт и надежды с «Локомотивом» и есть вариант из середины чемпионата Бельгии. Что выберешь?
– Тобой когда-то якобы интересовался «Монако».
– Да ну! В новостях видел, и все. От агента вообще никакой конкретики не было, – сказал 30-летний вратарь «Пари НН».
Аршавин о том, почему россияне не едут в Европу: «Уровень игроков не соответствует амбициям. Не поедут в заштатный клуб Чехии, все хотят в топ-5»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
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