«Сейчас российские игроки никому особо не нужны, нас не ценят. Головин – отдельное». Баринов о россиянах за рубежом
Дмитрий Баринов высказался о возможности перехода в иностранный клуб.
– Сейчас такие реалии, что тяжело. Не такое отношение к российским футболистам, как раньше. Мы особо никому не нужны, и нас не ценят. Головин – отдельное.
– Скажи это Сафонову, скажи Далеру. Ты не хочешь уехать за границу?
– Если говорить про Далера, это другая история. Он ушел свободным агентом, за него не платили никакие деньги. Это другое.
– Согласен.
– А за меня должны заплатить, – заявил полузащитник «Локомотива».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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