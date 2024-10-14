«Сейчас российские игроки никому особо не нужны, нас не ценят. Головин – отдельное». Баринов о россиянах за рубежом

Дмитрий Баринов высказался о возможности перехода в иностранный клуб.

– Сейчас такие реалии, что тяжело. Не такое отношение к российским футболистам, как раньше. Мы особо никому не нужны, и нас не ценят. Головин – отдельное.

– Скажи это Сафонову, скажи Далеру. Ты не хочешь уехать за границу?

– Если говорить про Далера, это другая история. Он ушел свободным агентом, за него не платили никакие деньги. Это другое.

– Согласен.

– А за меня должны заплатить, – заявил полузащитник «Локомотива ».