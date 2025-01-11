Мостовой про Батракова: «Не думаю, что его захочет хорошая команда в Европе. А узнают еще, какая зарплата, так вообще посмеются и развернутся сразу»

Александр Мостовой не думает, что Алексей Батраков интересен топ-клубам Европы.

«Проблема в том, что многие не захотят уходить: «Зачем нам туда, если нас и здесь неплохо кормят?» Так всегда было, есть и будет. В Европе же многие не знают, что в России такие зарплаты высокие.

Есть хороший пример Кузяева . Был в «Зените», купался в золоте, но решил уйти и попробовать свои силы, рискнул. Молодец! У него в три раза зарплата меньше, клуб бьется за выживание. Далеру – респект большой! Пойдет на такое тот же Батраков ? Он только-только выстрелил. Неизвестно, что будет через два-три года. Многие шумели, а потом пропадали – и все, нет их.

Не думаю, что Алексея захочет хорошая команда в Европе. Скажут: «Ну, здорово! Только мы таких и в Аргентине, Бразилии, Франции найдем». А узнают еще, какая зарплата, так вообще посмеются и развернутся сразу.

Конечно, по потенциалу многие наши ребята могут играть в крепких командах из Европы, я всегда это говорил. На месте «Локомотива », если поступит хорошее предложение, отпускал бы Батракова без сомнений и раздумий. И на месте Алексея бы точно ехал. Жаль, что у нас только Головин – единственный пример сильного, яркого и стабильного футболиста из России за пределами чемпионата страны», – сказал бывший полузащитник сборной России.