Аршавин о том, почему россияне не едут в Европу: «Уровень игроков не соответствует амбициям. Не поедут в заштатный клуб Чехии, все хотят в топ-5»
Андрей Аршавин объяснил, почему российские игроки не уезжают в Европу.
«Практически все российские футболисты говорили, что они вот в Европу хотят. Но, мне кажется, за этим ничего не стоит. Потому что уровень большинства не соответствует их амбициям.
Понятно, что они не поедут в какой-нибудь заштатный клуб Чехии. Все хотят играть в топ-5 и хотят хотя бы в Лиге Европы бороться. А игроков такого уровня у нас, на мой взгляд, мало. Плюс они, скорее всего, не интересны этим клубам.
А если идти в команды более низкого уровня, то там просто уровень зарплат не будет соответствовать их ожиданиям. Просто все лучшие российские игроки здесь будут получать больше денег, чем заграницей. И будет лимит или нет, это всегда будет так», – сказал бывший полузащитник сборной России, занимающий пост заместителя гендиректора «Зенита».
>Без особой лакшери жизни
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Не, щас вообще все спокойно.
Мотивации нет
Работал в свое время у дилера, лавочник Мелкадзе(сидел тогда на банке в Спартаке) приехал и заказал новую BMW M5 в полном обвесе
И зачем ему заграницы? Если только спортивная составляющая...а так и тут хорошо кормят
сразу свалят куда-нибудь
Лет 10 назад был знаком с девочкой, у нее друг был футболистом основы БАТЭ, тогда клуб очень хорош был, она сказала что у него ЗП было 4к баксов, что для Беларуси огромные деньги, на вопрос почему он не уедет дальше развиваться в Европу или хоть в Россию она сказала нафиг надо куда ему ехать, он здесь хорошо зарабатывает, а на все остальное, включая сборную ему плевать.
Думаю менталитет немного схожий, зачем куда-то ехать развиваться, если тут сидишь, в своем огороде играешь и ты в шоколаде. А из за лимита в РПЛ так и попу вытерут за тобой
Если из регионов футболисты молодые талантливые готовы уезжать без проблем, то попробуй их заставить уехать из сытых Питера, и особенно Москвы. Допустим, чел из глубинки получил контракт в Москве, личного водителя, все блага мира, в отпуск летает на Мальдивы… для парня из глубинки - это уже реализация почти всех мечт и желаний. Ну и зачем ему это все менять на условный скучный городок по типу Брюгге, Вильярреала? Таких как Головин единицы, который может спокойно жить в Монако без особой лакшери жизни