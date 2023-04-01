Аршавин о том, почему россияне не едут в Европу: «Уровень игроков не соответствует амбициям. Не поедут в заштатный клуб Чехии, все хотят в топ-5»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Футбол

Андрей Аршавин объяснил, почему российские игроки не уезжают в Европу.

«Практически все российские футболисты говорили, что они вот в Европу хотят. Но, мне кажется, за этим ничего не стоит. Потому что уровень большинства не соответствует их амбициям. 

Понятно, что они не поедут в какой-нибудь заштатный клуб Чехии. Все хотят играть в топ-5 и хотят хотя бы в Лиге Европы бороться. А игроков такого уровня у нас, на мой взгляд, мало. Плюс они, скорее всего, не интересны этим клубам.

А если идти в команды более низкого уровня, то там просто уровень зарплат не будет соответствовать их ожиданиям. Просто все лучшие российские игроки здесь будут получать больше денег, чем заграницей. И будет лимит или нет, это всегда будет так», – сказал бывший полузащитник сборной России, занимающий пост заместителя гендиректора «Зенита».

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38 комментариев

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mj23.net
Ответ Георгий Карасёв
Ну Чалов на своем примере съездил в Базель, забил там голы и отдал голевые, вернулся в Россию и стал стабильно забивать. Так что раз на раз не приходится
Чушь. Он вернулся в другой ЦСКА. И просто смена обстановки могла помочь перезапуститься. Он отыграл мало игр за Базель, чтобы вообще говорить о каком-то влиянии. Но вообще Базель вполне достойный клуб для ухода из РПЛ. Там зажигали всякие Салахи Джаки и прочие и шли на повышение.
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Марк Грит
Ответ LaffyTaffy
Тут еще фактор Москвы и Питера. Если из регионов футболисты молодые талантливые готовы уезжать без проблем, то попробуй их заставить уехать из сытых Питера, и особенно Москвы. Допустим, чел из глубинки получил контракт в Москве, личного водителя, все блага мира, в отпуск летает на Мальдивы… для парня из глубинки - это уже реализация почти всех мечт и желаний. Ну и зачем ему это все менять на условный скучный городок по типу Брюгге, Вильярреала? Таких как Головин единицы, который может спокойно жить в Монако без особой лакшери жизни
>В Монако
>Без особой лакшери жизни
•_•
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Natsunoss
Ответ Бобынин
Комфорт здесь вообще не причём. А объяснение простое: боятся. Боятся конкуренции, боятся что сядут на лавку, в прессе опять же поливать будут. Это ведь огромный удар по самолюбию, здесь ты король, один из лидеров команды, а там никто, ноль. Плюс язык учить надо, а ребята у нас деревянные, с русским не всегда справляются. И деньги здесь не причём, если веришь в себя, то рискнешь обязательно, но они не верят, боятся. И никто никогда в этом не признается, конечно.
Ну да, вас же призвать бросить работу, уехать на меньшую зп в Европу с неясными перспективами вы же из-за страха не поедете?
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RobertR
Так сейчас вообще все превратилось в раи́ для лимитчиков. Пока деньги все те же. Легов меньше, и те кто едут такого себе качества, а платить им, чтоб заманить, все равно приходится прилично, вот и Вася может сказать, а что это вы этому Хулио столько платите, а мне так мало? В целом уровень упал ещё сильнее - меньше напрягаться. Еврокубков нет, никто тебе не тычет на сколько ты слаб на уровне Европы и насмехается после очередного вылета..
Не, щас вообще все спокойно.
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Андрей Балабаев
Ответ n1k006
Андрей как всегда прав, высокомерие к меньшим лигам ведет к ситуации, где талантливые игроки середняков предпочитают сидеть в теплице РПЛ, вместо условной швейцарской лиге. А жаль, на примерах украинских футболистах видно, что прогресс в Европейских лигах посильнее, чем в нашей
Как они на чемпионате мира сыграли? На 4 последних чемпионатах?
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Андрей Балабаев
Ответ Вратарь Бага
Если бы у российских игроков тут была зарплата 100 тысяч рублей, то переехали бы давно играть в другие лиги и повысили бы уровень мастерства.
Комличенко сильно повысил? Или все кто пытался пробиться через низшие лиги Португалии, Франции? Примеров почти нет. А так и в дубле Бенфики были и сейчас парень за 2 состав Вилльяреала играет. Только в основе никого не видно.
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S.A.N.
Ответ Evil_Alastar
Логика в том чтобы из топ 5-10 РПЛ ехать в топ 1-2 Чехии и играть в Лиге Европы/Лиге конференции и показывать себя на мировой арене🙂
Отличный план. Осталось только понять, зачем топам Чехии нужны рос. футболисты из середняков.
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Бобынин
Ответ LaffyTaffy
Тут еще фактор Москвы и Питера. Если из регионов футболисты молодые талантливые готовы уезжать без проблем, то попробуй их заставить уехать из сытых Питера, и особенно Москвы. Допустим, чел из глубинки получил контракт в Москве, личного водителя, все блага мира, в отпуск летает на Мальдивы… для парня из глубинки - это уже реализация почти всех мечт и желаний. Ну и зачем ему это все менять на условный скучный городок по типу Брюгге, Вильярреала? Таких как Головин единицы, который может спокойно жить в Монако без особой лакшери жизни
Комфорт здесь вообще не причём. А объяснение простое: боятся. Боятся конкуренции, боятся что сядут на лавку, в прессе опять же поливать будут. Это ведь огромный удар по самолюбию, здесь ты король, один из лидеров команды, а там никто, ноль. Плюс язык учить надо, а ребята у нас деревянные, с русским не всегда справляются. И деньги здесь не причём, если веришь в себя, то рискнешь обязательно, но они не верят, боятся. И никто никогда в этом не признается, конечно.
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catcher69
Ответ LaffyTaffy
За 100 тыс рублей большинство наших лимитчиков даже на утреннюю тренировку не приедут
скоро придёт время когда этим каличам даже 10тыс.рублей не будут давать...
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AlexZhano__
Была история, как какой-то игрок уже был одной ногой в Фейенорде что-ли, но предпочёл перейти... в Сибирь.
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catcher69
Ответ zy888.8
Согласен. У наших одни амбиции. А уровень то водокачки. Пока один Пиняев может в Европе раскрыться из РПЛ.
на словах все месси и рональды а на деле....
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AlexZhano__
Ответ ChurchilI
хотя бы амбиции были бы не только гелик купить ... но и след в спорте оставить! вот у Андрея как раз были, при всех его не маленьких зарплатах!
Были, но недолго. Как-то уже после 08/09 годов он играл на отвали.
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Demon69
Это какого года интервью?
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AlexZhano__
Тут не только уровень игроков играет роль. Те же украинцы играют на + - таком же уровне, но в Европе поигрывают, кого-то даже за 100 миллионов покупают.
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Георгий Карасёв
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну поехал Комличенко в Чехию, поиграл там,много мячей забивал, уровень лиги ниже РПЛ. На повышение не пошел, вернулся в РПЛ, где и 10 мячей забить не может. Не вижу я что-то на его примере, что он прибавил прямо благодаря игре в Европе.
Ну Чалов на своем примере съездил в Базель, забил там голы и отдал голевые, вернулся в Россию и стал стабильно забивать. Так что раз на раз не приходится
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Леха Гибкий
Ответ Evil_Alastar
Логика в том чтобы из топ 5-10 РПЛ ехать в топ 1-2 Чехии и играть в Лиге Европы/Лиге конференции и показывать себя на мировой арене🙂
Отлетать в первых раундах лиги конференций = показывать себя на мировой арене?
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melmi
У нас пацаны из дубля получают такие зп что порой им ничего не нужно уже
Мотивации нет
Работал в свое время у дилера, лавочник Мелкадзе(сидел тогда на банке в Спартаке) приехал и заказал новую BMW M5 в полном обвесе
И зачем ему заграницы? Если только спортивная составляющая...а так и тут хорошо кормят
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barsuk611
Ну так у игроков, как у страны. Уровень не соответствует амбициям
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Manowar66
ну убрать как-нибудь госфинансирование, и будут платить 30-40 тыс в месяц + питание на сборах
сразу свалят куда-нибудь
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Гамарджоба Генацвале
Ну поехал Комличенко в Чехию, поиграл там,много мячей забивал, уровень лиги ниже РПЛ. На повышение не пошел, вернулся в РПЛ, где и 10 мячей забить не может. Не вижу я что-то на его примере, что он прибавил прямо благодаря игре в Европе.
+4
-1
+3
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Evil_Alastar
Ответ Оригинальный Ник
А зачем ехать в заштатный клуб Чехии из рпл? Или это логика лишь бы не Россия? Тогда это тупость, а не логика
Логика в том чтобы из топ 5-10 РПЛ ехать в топ 1-2 Чехии и играть в Лиге Европы/Лиге конференции и показывать себя на мировой арене🙂
+18
-4
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Владимир Кувшинов
Ответ Вратарь Бага
Если бы у российских игроков тут была зарплата 100 тысяч рублей, то переехали бы давно играть в другие лиги и повысили бы уровень мастерства.
Вопрос в другом! Уровень наших игроков в других лигах они даром не нужны никому!!
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Иван Шуткин
Все Вэрно)
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Anthony Hlyanov
он прав, ещё бы ЗП добавил бы, тут россиянам платят слишком много.
Лет 10 назад был знаком с девочкой, у нее друг был футболистом основы БАТЭ, тогда клуб очень хорош был, она сказала что у него ЗП было 4к баксов, что для Беларуси огромные деньги, на вопрос почему он не уедет дальше развиваться в Европу или хоть в Россию она сказала нафиг надо куда ему ехать, он здесь хорошо зарабатывает, а на все остальное, включая сборную ему плевать.
Думаю менталитет немного схожий, зачем куда-то ехать развиваться, если тут сидишь, в своем огороде играешь и ты в шоколаде. А из за лимита в РПЛ так и попу вытерут за тобой
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LaffyTaffy
Тут еще фактор Москвы и Питера.
Если из регионов футболисты молодые талантливые готовы уезжать без проблем, то попробуй их заставить уехать из сытых Питера, и особенно Москвы. Допустим, чел из глубинки получил контракт в Москве, личного водителя, все блага мира, в отпуск летает на Мальдивы… для парня из глубинки - это уже реализация почти всех мечт и желаний. Ну и зачем ему это все менять на условный скучный городок по типу Брюгге, Вильярреала? Таких как Головин единицы, который может спокойно жить в Монако без особой лакшери жизни
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-2
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