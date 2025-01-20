«Роналду – мой единственный кумир. В школе с ребятами передавали по bluetooth нарезки его финтов, с этого времени полюбил его игру». Хавбек «Крыльев» Олейников о Криштиану

Иван Олейников назвал Криштиану Роналду своим единственным кумиром.

«С детства Роналду был моим кумиром и до сих пор им является. Помню, в школе мы с ребятами передавали друг другу по bluetooth нарезки его финтов. Наверное, с этого времени я полюбил его игру. Он – мой единственный кумир.

Книжки про него не читал, смотрел ролики. Понятно, что сейчас он уже не в той в форме, что было раньше. Сейчас слежу за другими игроками, у которых что‑то узнаю для себя.

Слежу за чемпионатом Англии, за «Манчестер Юнайтед» – это мой любимый клуб. В этом сезоне АПЛ , думаю, победит «Ливерпуль», – сказал полузащитник «Крыльев Советов ».