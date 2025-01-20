«Роналду – мой единственный кумир. В школе с ребятами передавали по bluetooth нарезки его финтов, с этого времени полюбил его игру». Хавбек «Крыльев» Олейников о Криштиану
Иван Олейников назвал Криштиану Роналду своим единственным кумиром.
«С детства Роналду был моим кумиром и до сих пор им является. Помню, в школе мы с ребятами передавали друг другу по bluetooth нарезки его финтов. Наверное, с этого времени я полюбил его игру. Он – мой единственный кумир.
Книжки про него не читал, смотрел ролики. Понятно, что сейчас он уже не в той в форме, что было раньше. Сейчас слежу за другими игроками, у которых что‑то узнаю для себя.
Слежу за чемпионатом Англии, за «Манчестер Юнайтед» – это мой любимый клуб. В этом сезоне АПЛ, думаю, победит «Ливерпуль», – сказал полузащитник «Крыльев Советов».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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