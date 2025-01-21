39-летний Роналду забил 11 голов в 8 последних матчах за «Аль-Наср» и Португалию. У него 4 дубля на отрезке
Криштиану Роналду забил 11 голов в 8 последних матчах за «Аль-Наср» и Португалию.
39-летний нападающий «Аль-Насра» оформил дубль в матче с «Аль-Халиджем» (3:1) в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Начиная с 15 ноября Роналду провел 8 матчей в составе клуба и сборной и забил 11 голов, в том числе сделал 4 дубля. На этом отрезке португалец не отметился результативными действиями только в одном матче – против «Аль-Таавуна» (1:1).
Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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