Пименов об Энрике в «Зените» за 35 млн евро: «Если договорились, что с продажи Вендела и Артура покроют расходы – все оправданно. Такие трансферы нужны»
Руслан Пименов оценил трансфер Луиса Энрике в «Зенит» за 35 млн евро.
Петербургский клуб подписал вингера Луиса Энрике Андре, атакующий полузащитник сине-бело-голубых Артур перейдет в «Ботафого» в это окно, а хавбек Вендел – летом. Фабрицио Романо сообщал, что трансфер Луиса обошелся клубу Мир РПЛ в 35 млн евро, «Спорт-Экспресс» писал про 30+2 млн.
«Если «Зенит» договорился, что с продажи Вендела и Артура покроют расходы на Энрике, все оправданно. Такие трансферы нужны», – сказал бывший нападающий «Локомотива».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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