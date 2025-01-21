Пименов об Энрике в «Зените» за 35 млн евро: «Если договорились, что с продажи Вендела и Артура покроют расходы – все оправданно. Такие трансферы нужны»

Руслан Пименов оценил трансфер Луиса Энрике в «Зенит» за 35 млн евро.

Петербургский клуб подписал вингера Луиса Энрике Андре , атакующий полузащитник сине-бело-голубых Артур перейдет в «Ботафого » в это окно, а хавбек Вендел – летом. Фабрицио Романо сообщал , что трансфер Луиса обошелся клубу Мир РПЛ в 35 млн евро, «Спорт-Экспресс» писал про 30+2 млн.

«Если «Зенит» договорился, что с продажи Вендела и Артура покроют расходы на Энрике, все оправданно. Такие трансферы нужны», – сказал бывший нападающий «Локомотива».

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