Мостовой об уходе Вендела из «Зенита»: «РПЛ теряет большую звезду, но он уже все выиграл в России, заработал приличные деньги. Что ему еще тут делать?»
Александр Мостовой высказался об уходе Вендела из «Зенита».
Бразильский полузащитник покинет петербургский клуб летом и присоединится к «Ботафого».
«Вендел – большой игрок, настоящий мастер. Конечно, РПЛ теряет большую звезду, но, с другой стороны, он уже все выиграл в России. Что ему еще тут делать?
Он заработал приличные деньги, помог «Зениту» выиграть несколько чемпионств. В общем, достойно отработал вложенные в него средства», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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