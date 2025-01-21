Мостовой об уходе Вендела из «Зенита»: «РПЛ теряет большую звезду, но он уже все выиграл в России, заработал приличные деньги. Что ему еще тут делать?»

Александр Мостовой высказался об уходе Вендела из «Зенита».

Бразильский полузащитник покинет петербургский клуб летом и присоединится к «Ботафого».

«Вендел – большой игрок, настоящий мастер. Конечно, РПЛ теряет большую звезду, но, с другой стороны, он уже все выиграл в России. Что ему еще тут делать?

Он заработал приличные деньги, помог «Зениту» выиграть несколько чемпионств. В общем, достойно отработал вложенные в него средства», – сказал бывший полузащитник сборной России.