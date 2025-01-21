Федерация футбола Пакистана о матче с Россией: «В 2025 году такой возможности нет»
В сборной Пакистана сообщили, что не сыграют с Россией в этом году.
– Существует ли возможность проведения матча с Россией в 2025 году?
– Нет. Такой возможности нет, – сказал менеджер по связям с общественностью Федерации футбола Пакистана Мухаммад Яшал.
Россия должна была сыграть с Пакистаном в октябре 2024 года, но матч не состоялся.
У сборной России запланированы матчи в Африке и Азии в 2025 году («РБ Спорт»)
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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