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Глава Федерации футбола Колумбии: «Хотели бы сыграть с Россией, но нам никто этого не предложил. На 2025-й у нас уже запланированы соперники»

В Колумбии заявили о желании провести матч со сборной России.

«Мы бы хотели сыграть с Россией, но нам никто этого не предложил.

На 2025 год у нас уже запланированы соперники, поэтому матч с Россией невозможен. Будем рассматривать предложения от российской стороны на следующий год», – сказал президент Федерации футбола Колумбии Рамон Хесурун.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
товарищеские матчи (сборные)
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