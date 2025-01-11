Глава Федерации футбола Колумбии: «Хотели бы сыграть с Россией, но нам никто этого не предложил. На 2025-й у нас уже запланированы соперники»
В Колумбии заявили о желании провести матч со сборной России.
«Мы бы хотели сыграть с Россией, но нам никто этого не предложил.
На 2025 год у нас уже запланированы соперники, поэтому матч с Россией невозможен. Будем рассматривать предложения от российской стороны на следующий год», – сказал президент Федерации футбола Колумбии Рамон Хесурун.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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