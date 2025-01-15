«Переговоров с РФС нет на данный момент». Директор казахстанской федерации о матче с Россией

В Казахстане пока не планируют проводить матч со сборной России.

С лета 2024 года сборную Казахстана возглавляет бывший тренер сборной России Станислав Черчесов. Команда начнет выступление в квалификации ЧМ‑2026 в марте матчами с Уэльсом и Лихтенштейном. У России пока официально нет соперников на 2025 год.

– Может ли в 2025 году состояться товарищеский матч между сборными Казахстана и России?

– Нужно учитывать разные нюансы, в том числе календарь УЕФА , обязательства перед ТВ.

У нас есть свои требования по матчам. Летом мы в первую очередь ищем схожих по стилистике соперников для игры дома.

На данный момент, как мне известно, переговоров [с РФС ] не ведется. Но этот вопрос находится в компетенции департамента национальных сборных, который как раз решает с учетом поступающих предложений и имеющихся обязательств, – сказал управляющий директор Казахстанской федерации футбола (КФФ) Кайсар Бекенов.