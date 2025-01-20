У сборной России запланированы матчи в Африке и Азии в 2025 году («РБ Спорт»)

Сборная России может дважды сыграть в гостях в наступившем году.

«РБ Спорт» сообщает, что в планах у национальной сборной есть выступление в Азии в марте 2025-го, а также матч в Африке в ноябре.

Проведение остальных матчей, согласно документам, ожидается в России, но возможны и иные варианты.

У молодежной сборной также запланированы две выездные игры: в Европе в июне и в Америке в октябре.