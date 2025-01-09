Россия и Азербайджан приостановили переговоры о товарищеском матче cборных в 2025 году (Sport24)

Переговоры о товарищеском матче сборных России и Азербайджана приостановлены.

«На одном из последних собраний УЕФА представители РФС и АФФА вели общение по поводу возможного товарищеского матча сборных России и Азербайджана весной-летом 2025 года.

Также обсуждались и другие вопросы сотрудничества двух федераций. До официальных переговоров о товарищеской игре национальных сборных не дошло.

Из-за последних заявлений президента Азербайджана Алиева и напряженных отношений с Россией в АФФА на время свернули вопрос о возможном матче», – сообщил источник.

Россия и Беларусь договорились о матче в Минске. Глава АБФФ подтвердил