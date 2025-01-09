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Россия и Азербайджан приостановили переговоры о товарищеском матче cборных в 2025 году (Sport24)

Переговоры о товарищеском матче сборных России и Азербайджана приостановлены.

«На одном из последних собраний УЕФА представители РФС и АФФА вели общение по поводу возможного товарищеского матча сборных России и Азербайджана весной-летом 2025 года.

Также обсуждались и другие вопросы сотрудничества двух федераций. До официальных переговоров о товарищеской игре национальных сборных не дошло.

Из-за последних заявлений президента Азербайджана Алиева и напряженных отношений с Россией в АФФА на время свернули вопрос о возможном матче»,  – сообщил источник. 

Россия и Беларусь договорились о матче в Минске. Глава АБФФ подтвердил

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
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Политика
Ильхам Алиев
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана
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