Россия и Азербайджан приостановили переговоры о товарищеском матче cборных в 2025 году (Sport24)
Переговоры о товарищеском матче сборных России и Азербайджана приостановлены.
«На одном из последних собраний УЕФА представители РФС и АФФА вели общение по поводу возможного товарищеского матча сборных России и Азербайджана весной-летом 2025 года.
Также обсуждались и другие вопросы сотрудничества двух федераций. До официальных переговоров о товарищеской игре национальных сборных не дошло.
Из-за последних заявлений президента Азербайджана Алиева и напряженных отношений с Россией в АФФА на время свернули вопрос о возможном матче», – сообщил источник.
Россия и Беларусь договорились о матче в Минске. Глава АБФФ подтвердил
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
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