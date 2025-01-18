«Локомотиву» интересны Голенков и Сергеев. От Даку отказались из-за цены – 8 млн евро («Чемпионат»)
Стало известно, кем «Локомотив» может усилить атаку.
По информации «Чемпионата», в шорт-лист московского клуба входят нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев и форвард «Ростова» Егор Голенков.
«Локомотив» ищет форварда на международном рынке. Клуб вел переговоры по Койялипу из софийского ЦСКА, но игрок ушел во французский «Ланс». Если не удастся договориться о трансфере нападающего иностранца, то клуб обратится к российскому шорт-листу», – добавил источник.
Отмечается, что железнодорожники также проявляли интерес к Мирлинду Даку, однако отказались от подписания игрока «Рубина» из-за высокой цены – 8 млн евро.
В текущем сезоне Мир РПЛ Сергеев провел 14 матчей и забил 3 гола. На счету Голенкова 4 мяча в 14 матчах лиги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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