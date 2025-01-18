«Локомотиву» интересны Голенков и Сергеев. От Даку отказались из-за цены – 8 млн евро («Чемпионат»)

Стало известно, кем «Локомотив» может усилить атаку.

По информации «Чемпионата», в шорт-лист московского клуба входят нападающий «Крыльев Советов » Иван Сергеев и форвард «Ростова » Егор Голенков .

«Локомотив » ищет форварда на международном рынке. Клуб вел переговоры по Койялипу из софийского ЦСКА, но игрок ушел во французский «Ланс». Если не удастся договориться о трансфере нападающего иностранца, то клуб обратится к российскому шорт-листу», – добавил источник.

Отмечается, что железнодорожники также проявляли интерес к Мирлинду Даку, однако отказались от подписания игрока «Рубина» из-за высокой цены – 8 млн евро.

В текущем сезоне Мир РПЛ Сергеев провел 14 матчей и забил 3 гола. На счету Голенкова 4 мяча в 14 матчах лиги.