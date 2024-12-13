«Бавария» поборется с «Барселоной» за Та. У защитника «Байера» нет соглашения с каталонцами

«Бавария» не вышла из гонки за Джонатана Та.

Спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль хочет подписать 28-летнего защитника свободным агентом летом 2025-го, когда у него закончится контракт с «Байером », сообщает журналист Кристиан Фальк.

Утверждается, что у Та нет соглашения с «Барселоной», также претендующей на игрока.

На данный момент борьба за немца разворачивается между «Баварией» и «Барселоной», в то время как «Реал », который также проявлял интерес, отстает в гонке.