«Бавария» поборется с «Барселоной» за Та. У защитника «Байера» нет соглашения с каталонцами
«Бавария» не вышла из гонки за Джонатана Та.
Спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль хочет подписать 28-летнего защитника свободным агентом летом 2025-го, когда у него закончится контракт с «Байером», сообщает журналист Кристиан Фальк.
Утверждается, что у Та нет соглашения с «Барселоной», также претендующей на игрока.
На данный момент борьба за немца разворачивается между «Баварией» и «Барселоной», в то время как «Реал», который также проявлял интерес, отстает в гонке.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Bayern & Germany
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