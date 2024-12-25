«Барселона» предлагает Та контракт по схеме «3+1» и менее выгодные условия, чем «Бавария» и клубы АПЛ. Каталонцы убеждены, что желание защитника играть за «блауграну» перевесит
Diario Sport утверждает, что каталонцы лидируют в борьбе за защитника «Байера», контракт которого истекает ближайшим летом. Переговоры идут полным ходом и могут быть завершены в январе.
«Блауграна» предлагает 28-летнему футболисту контракт на три года с опцией продления еще на один. Бонус за подписание договора будет небольшим, его выплату разобьют на несколько сезонов.
Подчеркивается, что условия не такие привлекательные, как у «Баварии» и клубов АПЛ, но «Барселона» не собирается ломать структуру зарплат ради Та и рассчитывает на то, что защитника привлечет сама возможность выступать за нее – и в этом клуб не сомневается.
Футболист сборной Германии больше заинтересован в игре за испанский клуб, чем за «Баварию». Окончательный ответ, как ожидается, будет получен каталонцами до 15 января.
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