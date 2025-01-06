«Бавария» хочет подписать Виртца после ЧМ-2026, если он продлит контракт с «Байером»

«Бавария» продолжает рассчитывать на подписание Флориана Виртца.

Ранее сообщалось , что 21-летний полузащитник продлил соглашение с «Байером» еще на один год – до 2027 года. Прежний договор клуба и футболиста действовал до 2026-го.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы надеются на трансфер игрока летом 2026 года после чемпионата мира, если он продлит контракт. Они планируют активировать пункт об отступных в его соглашении.

Отмечается, что почетный президент «Баварии» Ули Хенесс напрямую участвует в переговорах с окружением Виртца, так как у него очень хорошие отношения с его отцом, Гансом Виртцем. Спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль уже связался с представителями Флориана несколько недель назад.

В этом сезоне игрок провел 15 матчей в Бундеслиге, на его счету по 7 голов и ассистов. Подробная статистика немца доступна по ссылке .