«Бавария» хочет подписать Виртца после ЧМ-2026, если он продлит контракт с «Байером»
Ранее сообщалось, что 21-летний полузащитник продлил соглашение с «Байером» еще на один год – до 2027 года. Прежний договор клуба и футболиста действовал до 2026-го.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы надеются на трансфер игрока летом 2026 года после чемпионата мира, если он продлит контракт. Они планируют активировать пункт об отступных в его соглашении.
Отмечается, что почетный президент «Баварии» Ули Хенесс напрямую участвует в переговорах с окружением Виртца, так как у него очень хорошие отношения с его отцом, Гансом Виртцем. Спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль уже связался с представителями Флориана несколько недель назад.
В этом сезоне игрок провел 15 матчей в Бундеслиге, на его счету по 7 голов и ассистов. Подробная статистика немца доступна по ссылке.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий