«Барселона» сделала предложение Та о переходе свободным агентом. Переговоры продвигаются

«Барселона» работает над трансфером Джонатан Та.

Каталонский клуб сделал предложение 28-летнему защитнику о переходе в качестве свободного агента летом 2025 года.

Переговоры между сторонами продвигаются.

Спортивный директор клуба Деку и агент Пини Захави провели хорошую встречу по поводу немецкого футболиста. Захави также является агентом главного тренера «Барселоны» Ханси Флика.

В этом сезоне Джонатан Та провел 12 матчей в Бундеслиге за «Байер » и забил один гол.