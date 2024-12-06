«Барселона» сделала предложение Та о переходе свободным агентом. Переговоры продвигаются
«Барселона» работает над трансфером Джонатан Та.
Каталонский клуб сделал предложение 28-летнему защитнику о переходе в качестве свободного агента летом 2025 года.
Переговоры между сторонами продвигаются.
Спортивный директор клуба Деку и агент Пини Захави провели хорошую встречу по поводу немецкого футболиста. Захави также является агентом главного тренера «Барселоны» Ханси Флика.
В этом сезоне Джонатан Та провел 12 матчей в Бундеслиге за «Байер» и забил один гол.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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