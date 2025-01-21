Матеу Лаос о падении Кунде в штрафной «Хетафе»: «Не считаю этот момент спорным. CTA заявлял, что все подобные случаи будут наказываться»
В субботу «Барселона» и «Хетафе» сыграли вничью (1:1) в 20-м туре Ла Лиги.
На 80-й минуте матча защитник «Барселоны» Жюль Кунде и полузащитник «Хетафе» Крисантус Уче столкнулись во время подачи углового. Уче держал руками и пытался свалить Кунде. Арбитр матча Пабло Гонсалес Фуэртес не увидел нарушения правил в данном эпизоде.
«Я не считаю этот момент спорным. Технический комитет судей (CTA) сам заявил перед началом сезона, что все случаи, когда игрока хватают в штрафной, будут наказываться. Они не держит своего слова.
Слова излишни. Это то, над чем они сами должны задуматься и просто применять правила», – сказал бывший арбитр в эфире программы El Día Después на Movistar Plus.
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