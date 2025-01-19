Экс-судья Эстрада о падении Кунде при угловом «Барсы»: «Явный пенальти. Не понимаю, почему арбитр не сигнализирует об этом, а ВАР не принимает меры»

Хавьер Эстрада Фернандес считает, что «Барса» заслужила пенальти против «Хетафе».

На 80-й минуте встречи Ла Лиги (1:1) защитник «Барселоны» Жюль Кунде и полузащитник «Хетафе » Крисантус Уче столкнулись во время подачи углового. Уче держал руками и пытался свалить Кунде. Арбитр матча Пабло Гонсалес Фуэртес решил, что в этом эпизоде не было нарушения.

«Это очевиднейший пенальти. Не понимаю, почему Гонсалес Фуэртес не сигнализирует об этом, а ВАР не принимает никаких мер», – сказал Esport 3 экс-арбитр Хавьер Эстрада Фернандес .

Экс-судья Итурральде о падении Кунде при угловом «Барсы»: «Это пенальти. ВАР не позвал судью, так как мяч шел не туда»

Экс-судья Фернандес о падении Кунде при угловом «Барсы»: «Это не результат захвата, он был готов упасть. ВАР умывает руки, это не имеет прямого отношения к игре»