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Экс-судья Эстрада о падении Кунде при угловом «Барсы»: «Явный пенальти. Не понимаю, почему арбитр не сигнализирует об этом, а ВАР не принимает меры»

Хавьер Эстрада Фернандес считает, что «Барса» заслужила пенальти против «Хетафе».

На 80-й минуте встречи Ла Лиги (1:1) защитник «Барселоны» Жюль Кунде и полузащитник «Хетафе» Крисантус Уче столкнулись во время подачи углового. Уче держал руками и пытался свалить Кунде. Арбитр матча Пабло Гонсалес Фуэртес решил, что в этом эпизоде не было нарушения.

«Это очевиднейший пенальти. Не понимаю, почему Гонсалес Фуэртес не сигнализирует об этом, а ВАР не принимает никаких мер», – сказал Esport 3 экс-арбитр Хавьер Эстрада Фернандес.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
logoЛа Лига
logoКрисантус Уче
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logoБарселона
Пабло Гонсалес Фуэртес
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Хавьер Эстрада Фернандес
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