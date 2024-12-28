«МЮ» сократил финансирование Ассоциации бывших игроков по решению Рэтклиффа. Клуб переводил по 40 000 фунтов в год, деньги шли на организацию мероприятий для ветеранов

«Манчестер Юнайтед» нашел новый резерв снижения расходов.

The Telegraph сообщает, что руководство клуба в лице Джима Рэтклиффа приняло решение отказаться от финансирования Ассоциации бывших игроков «Манчестер Юнайтед » (AFMUP). «Красные дьяволы» ежегодно перечисляли по 40 тысяч фунтов.

AFMUP была создана в 1985 году и занималась организацией мероприятий для ветеранов клуба. Ежегодно проводились четыре встречи, на которых бывшие игроки могли пообщаться с теми, кто подписывал профессиональный контракт с клубом, но так и не играл за основную команду.

Попечитель AFMUP Джим Элмс сообщил The Sun, что гендиректор «МЮ» Омар Беррада позвонил ему за несколько дней до Рождества и уведомил о сокращении финансирования.

«Он сказал, что еще встретится с нами в январе, но не может представить, что решение изменится. Похоже, он не считает нас чем-то необходимым. Мы занимаемся AFMUP с 1985 года, помогаем бывшим игрокам поддерживать связь, заботимся о тех, кто не может оплатить похороны. Я не могу понять это решение, это просто смешно.

Мы перечисляем около 10-20 тысяч фунтов на благотворительность, в основном в местные детские благотворительные организации», – отметил Элмс.