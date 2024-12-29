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«МЮ» сократит финансирование своего благотворительного фонда. Организация получила 1 млн фунтов в 2024-м

«Манчестер Юнайтед» сократит финансирование своего благотворительного фонда.

По сведениям Sky Sports, английский клуб планирует проинформировать свой благотворительный фонд о том, что выделяемые ему суммы будут снижены с 2025 года. Эти меры были приняты в рамках работы по снижению расходов, проводимой под руководством Джима Рэтклиффа.

Источники, близко знакомые с ситуацией, сообщили, что значительная часть поддержки, оказываемой фонду, будет сокращена, хотя в «Ман Юнайтед» настаивают, что клуб по-прежнему будет оказывать «значительную» поддержку благотворительной организации.

О том, как сильно будет урезано финансирование, в фонде узнают в ближайшее время. В 2024 году организация получила около 1 млн фунтов. 

«МЮ» сократил финансирование Ассоциации бывших игроков по решению Рэтклиффа. Клуб переводил по 40 000 фунтов в год, деньги шли на организацию мероприятий для ветеранов

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
Благотворительность
logoпремьер-лига Англия
деньги
Джим Рэтклифф
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