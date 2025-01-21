Кержаков об аэрофобии: «Сильно повлиял теракт 11 сентября. До этого я много летал, и в кайф было. Потом наложились случаи турбулентности»
– У вас аэрофобия (страх летать на различных видах воздушного транспорта – Спортс”). Какой-то конкретный полет повлиял?
– Нет. Очень сильно повлиял теракт 11 сентября 2001 года. До этого я много летал и с юношеской сборной, и с «Зенитом» в начале своего первого сезона – вообще проблем не было. Мне, наоборот, было в кайф видеть облака!
А тут вот это случилось, и я задумался: мы ведь не знаем, с кем садимся в самолет. А дальше это наложилось на случаи турбулентности.
– Когда был самый страшный полет?
– Когда в «Цюрихе» играл. Зимой мы летели на сборы в Анталью, попали в шторм прямо перед посадкой. Кружили минут 40 в туче: молнии сверкали, а нас кидало, бросало и подбрасывало. Орал весь самолет.
С нами летела жена владельца команды – Елена Канепа, сидела прямо за мной. Ей было тогда лет 70. А она очень неформальная женщина – у нее пышная прическа, красные волосы. После приземления она мне говорит: «Алекс, ну ты чего кричал? Это же funny (забавно – Спортс”)!» Я ей ответил: «Елена, когда буду в твоем возрасте, может, для меня это тоже будет funny. Но пока что-то совсем не funny».
– Как сейчас дела с боязнью летать?
– Ну так, продолжаю волноваться. Иногда кино смотрю, отвлекаюсь. Появляется турбулентность – начинаю переживать.
– Когда были футболистом, партнеры подкалывали?
– Нет. Достаточно было людей, кто тоже боялся.
– Вы с ними садились?
– Никогда. Так еще хуже. Лучше с теми, кто не боится.
Мне рассказывали, что в «Зените» Азмун любил часто шутить, что в этот раз точно последний полет. Если бы он со мной так пошутил, я бы очень плохо на это отреагировал, – сказал бывший форвард «Зенита» и сборной России Кержаков.
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