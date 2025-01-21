Александр Кержаков: «Дома стоят два чемодана Louis Vuitton. Смотрю на них и думаю: зачем я их купил? Весят по 15 кг каждый – жесть»
Александр Кержаков рассказал, что у него есть два чемодана Louis Vuitton.
– Какая у вас самая дорогая спонтанная покупка?
– У меня дома стоят два чемодана Louis Vuitton. Я сейчас иногда на них смотрю и думаю: зачем я их купил?
Это было еще в 2000-е. Не помню, сколько они стоили, но много. Весят по 15 кг каждый – жесть.
– Может, продать?
– Можно, но кому они нужны? – сказал бывший нападающий «Зенита» и сборной России Кержаков.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
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