Кержаков о снюсе: «В «Зените» видел, как некоторые употребляли, сам никогда не пробовал. В Суботице увидел «шайбу» у мальчика из дубля – заставил выбросить»
Александр Кержаков высказался об употреблении футболистами снюса.
– Вы сказали про насвай. Сейчас среди футболистов и других спортсменов популярен снюс. Вы сталкивались с такой проблемой в своих командах?
– В мой последний год в «Зените» видел, как некоторые употребляли снюс. Сам же не пробовал, да и как главный тренер почти не сталкивался.
В Суботице один раз шел на матч. У одного мальчика из дубля, который тренировался с нами, заметил в шортах «шайбу». Заставил его выбросить и сказал, что это сильно влияет на мышцы, – сказал экс-форвард «Зенита» и сборной России.
Игроки АПЛ подсели на снюс – закидываются прямо на матчах. Что это такое и в чем его опасность?
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем