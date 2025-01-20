Кержаков о снюсе: «В «Зените» видел, как некоторые употребляли, сам никогда не пробовал. В Суботице увидел «шайбу» у мальчика из дубля – заставил выбросить»

Александр Кержаков высказался об употреблении футболистами снюса.

– Вы сказали про насвай. Сейчас среди футболистов и других спортсменов популярен снюс. Вы сталкивались с такой проблемой в своих командах?

– В мой последний год в «Зените» видел, как некоторые употребляли снюс. Сам же не пробовал, да и как главный тренер почти не сталкивался.

В Суботице один раз шел на матч. У одного мальчика из дубля, который тренировался с нами, заметил в шортах «шайбу». Заставил его выбросить и сказал, что это сильно влияет на мышцы, – сказал экс-форвард «Зенита » и сборной России.

Игроки АПЛ подсели на снюс – закидываются прямо на матчах. Что это такое и в чем его опасность?