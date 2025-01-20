Фанаты «Валенсии» называли японского вингера «Сосьедада» Кубо китайцем, а баска Ойарсабаля – членом террористической организации ЭТА. Клубы осудили оскорбления

Фанаты «Валенсии» оскорбляли игроков «Реал Сосьедад».

«Валенсия» дома обыграла «Сосьедад» со счетом 1:0 в 20-м туре Ла Лиги.

Сегодня клуб из Сан-Себастьяна опубликовал видео, на котором слышны оскорбления в адрес Такефусы Кубо , Андера Барренечеа и Микеля Ойарсабаля . Инцидент произошел во время второго тайма, когда игроки разминались возле боковой линии.

Один из фанатов хозяев кричал японскому вингеру гостей: «Китаец, открой глаза, китаец, ты китаец». Когда Барренечеа держался за угловой флажок, тот же болельщик крикнул ему: «Засунь его себе в задницу».

Другой зритель оскорблял Ойарсабаля, крикнув баску: «Этарра (член ЭТА – баскской леворадикальной организации сепаратистов, выступавшей за независимость Страны басков. ЭТА существовала с 1959 по 2018 годы, из-за организованных ею терактов погибло более 850 человек – Спортс’’), сукин сын, ты заложишь бомбы, а потом будешь жить за пределами Испании. К тебе прицепят бомбу, и твоя голова взорвется».

Оба клуба осудили оскорбительные выкрики фанатов.

«Футбольный клуб «Валенсия » хотел бы публично выразить свое несогласие и решительно осудить оскорбления, которым подверглись игроки «Реал Сосьедад», когда они разминались на боковой линии во время матча, прошедшего в минувшее воскресенье на «Месталье».

Хотя это были отдельные случаи, а не широко распространенная ситуация, подобное поведение неприемлемо и не имеет места ни на футбольных стадионах, ни в обществе. Оскорбления некоторых болельщиков не отражают ценности «Валенсии», и им не удается затмить образцовое поведение подавляющего большинства наших болельщиков.

Клуб осуждает любые проявления ненависти и готов ответить на любой запрос властей. В случае выявления любых подобных проявлений клуб примет соответствующие меры, применив строгие дисциплинарные санкции, которые приведут к запрету на посещение «Местальи», – говорится в заявлении «Валенсии».

«Реал Сосьедад» решительно осуждает расистские и другие уничижительные оскорбления в адрес некоторых наших игроков со стороны некоторых болельщиков «Валенсии» с одной из трибун стадиона «Месталья».

Мы твердо убеждены, что эти люди не имеют отношения к величию клуба «Валенсия». В футболе и спорте нет места неуважению, оскорблениям или разжиганию ненависти.

Наш клуб продолжит осуждать и сообщать о подобных инцидентах, как мы сделали это сразу после этой игры. Мы искренне надеемся, что подобные ситуации больше не повторятся. Давайте стремиться к лучшему обществу», – заявили в «Сосьедаде».