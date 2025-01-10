«Сосьедад» Захаряна пожаловался на расписание: «Решения Ла Лиги, дистанцирующие футбол от людей, крайне вредны. Призываем учитывать интересы фанатов и клубов»

«Реал Сосьедад» пожаловался на расписание Ла Лиги.

«Реал Сосьедад » выражает недовольство расписанием матчей, установленным на следующие десять дней.

Мы считаем непостижимым, что матч против «Вильярреала » в 19-м туре Ла Лиги запланирован на понедельник, 13 января. Это решение подрывает честную игру в Кубке Испании.

Кроме того, мы не понимаем решения о переносе матча 20-го тура против «Валенсии» с 18:30 на 21:00 (по испанскому времени – Спортс’‘) 19 января. Это самая особенная ночь в году для Сан-Себастьяна и Аспейтии, а также для всех тех, кто отмечает этот праздник (День Святого Себастьяна – Спортс’‘). Несмотря на наши усилия сохранить первоначальное время, это оказалось невозможным.

Хотя мы по-прежнему привержены выполнению наших обязательств перед партнерами Ла Лиги, мы призываем учитывать интересы болельщиков и клубов. Решения, которые дистанцируют футбол от людей, крайне вредны, и мы обеспокоены нечувствительностью Ла Лиги», – говорится в официальном заявлении клуба.