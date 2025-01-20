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  • Ханс-Дитер Флик: «Победа в ЛЧ – одна из самых сложных задач в мире. У «Барсы» все идет хорошо, но и у других команд тоже. «Ливерпуль» – один из фаворитов для меня»
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Ханс-Дитер Флик: «Победа в ЛЧ – одна из самых сложных задач в мире. У «Барсы» все идет хорошо, но и у других команд тоже. «Ливерпуль» – один из фаворитов для меня»

Ханс-Дитер Флик высказался о борьбе за победу в Лиге чемпионов.

В 7-м туре общего этапа турнира «Барселона» встретится с «Бенфикой». Матч состоится 21 января и начнется в 23:00 по московскому времени. 

«Победа в Лиге чемпионов – одна из самых сложных задач в мире. У нас все идет хорошо, но и у других команд тоже. Мы ведем борьбу во всех трех турнирах, нам нужно прибавить в чемпионате. Я горжусь тем, как мы играем. Против «Хетафе» мы играли хорошо, но это сложный соперник.

«Бенфика» – команда, которая играет очень хорошо, Ди Мария – один из моих любимых игроков. Приятно наблюдать за их игрой». 

О том, что Бруну Лаже назвал «Барсу» одним из фаворитов Лиги чемпионов

«Будущее покажет, прав он или нет. Очевидно, что это одна из наших целей. Это одно из самых сложных соревнований. На данный момент я слежу за «Ливерпулем», и в каждом матче они играют очень хорошо, они проделывают отличную работу. На данный момент это один из фаворитов для меня», – сказал главный тренер «Барселоны». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
logoЛиверпуль
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logoХанс-Дитер Флик
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