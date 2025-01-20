Тренер «Бенфики» Лаже считает «Барсу» одним из фаворитов ЛЧ: «Из-за того, что они делают, из-за их истории. Это команда высочайшего уровня»
Тренер «Бенфики» назвал «Барселону» претендентом на победу в Лиге чемпионов.
Команды встретятся в 7-м туре общего этапа ЛЧ. Матч состоится 21 января и начнется в 23:00 по московскому времени.
Бруну Лаже ответил на вопрос о том, считает ли он «блауграну» одним из фаворитов турнира.
«Конечно. Из-за того, что они делают, и из-за их истории. Это команда высочайшего уровня, как в индивидуальном плане – у них фантастические игроки, как и у нас – так и на коллективном. Это сочетание культуры «Барсы» и команды, которая получает удовольствие», – сказал главный тренер «Бенфики».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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