Тренер «Бенфики» Лаже считает «Барсу» одним из фаворитов ЛЧ: «Из-за того, что они делают, из-за их истории. Это команда высочайшего уровня»

Тренер «Бенфики» назвал «Барселону» претендентом на победу в Лиге чемпионов.

Команды встретятся в 7-м туре общего этапа ЛЧ. Матч состоится 21 января и начнется в 23:00 по московскому времени.

Бруну Лаже ответил на вопрос о том, считает ли он «блауграну» одним из фаворитов турнира.

«Конечно. Из-за того, что они делают, и из-за их истории. Это команда высочайшего уровня, как в индивидуальном плане – у них фантастические игроки, как и у нас – так и на коллективном. Это сочетание культуры «Барсы» и команды, которая получает удовольствие», – сказал главный тренер «Бенфики».