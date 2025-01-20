  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Вест Хэм» предложил 57 млн фунтов за Дурана, «Астон Вилла» не хочет продавать форварда
4

«Вест Хэм» предложил 57 млн фунтов за Дурана, «Астон Вилла» не хочет продавать форварда

«Вест Хэм» предложил «Астон Вилле» за ее игрока более 50 миллионов фунтов.

Лондонский клуб заинтересован в покупке Джона Дурана и готов заплатить за 21-летнего форварда из Колумбии 57 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports.

Однако инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что «Астон Вилла» не собирается продавать нападающего, с которым осенью контракт был продлен до лета 2030 года.

В текущем сезоне Джон провел 27 матчей во всех турнирах и забил 12 голов. Подробная статистика игрока – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky Sports
logoДжон Дуран
logoАстон Вилла
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
деньги
Фабрицио Романо
logoВест Хэм
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Астон Вилла» хочет 100 млн евро за Дурана. «ПСЖ» готов включить в сделку Коло-Муани, «Барселона», «Реал», «Челси» и «Боруссия» тоже интересовались форвардом
2410 января, 19:40
«Барсе» интересен Дуран. Каталонцы встречались с агентом форварда «Астон Виллы»
256 января, 21:25
Апелляция «Астон Виллы» на дисквалификацию Дурана отклонена. Форвард пропустит 3 матча за наступ шипами на спину Шеру
428 декабря 2024, 15:53
Дуран продлил контракт с «Астон Виллой» до 2030-го. У форварда 6 голов в 10 матчах сезона
47 октября 2024, 20:59
Рекомендуем
Главные новости
Мареска про 3:1 с «Вулвс»: «Первые 40 минут – топ, мы доминировали. Потом снова повторилось то, что было в последних играх. Но во 2-м тайме мы контролировали игру»
249 минут назад
Кержаков об аэрофобии: «Сильно повлиял теракт 11 сентября. До этого я много летал, и в кайф было. Потом наложились случаи турбулентности»
5сегодня, 22:26
«Челси» интересен Влахович. Клуб рассматривает приобретение форварда «Ювентуса»
10сегодня, 22:14
«Челси» выиграл в АПЛ впервые за 6 матчей. Команда Марески идет 4-й и опережает «Ман Сити» на 2 очка перед очным матчем
8сегодня, 22:00
Чемпионат Англии. «Челси» обыграл «Вулверхэмптон»
1405сегодня, 21:59
Александр Кержаков: «Дома стоят два чемодана Louis Vuitton. Смотрю на них и думаю: зачем я их купил? Весят по 15 кг каждый – жесть»
19сегодня, 21:54
Никита Медведев о тратах: «Айфон покупаем жене новый, а я беру от нее по наследству. Всегда хожу в спортивных костюмах, те же джинсы – редкость, кроссовки люблю»
11сегодня, 21:36
ЦСКА улучшил предложение по Лоррану до 8 млн евро. Хавбек «Фламенго» согласился на переход (Вене Касагранде)
29сегодня, 20:50
«Барса» и Рэшфорд согласовали аренду, но клубу надо кого-то продать. Скорее всего, уйдет Гарсия (Diario Sport)
90сегодня, 20:21
Фанаты «Валенсии» называли японского вингера «Сосьедада» Кубо китайцем, а баска Ойарсабаля – членом террористической организации ЭТА. Клубы осудили оскорбления
45сегодня, 20:12
Ко всем новостям
Последние новости
Кейлор Навас перейдет в «Ньюэллс Олд Бойз». Он расспрашивал Месси про клуб и Росарио
39 минут назад
«Челси» продаст Казадеи «Торино» за 10-12 млн евро и бонусы. В сделку включат большой процент от перепродажи хавбека
сегодня, 22:35
«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» – 3:1. Забили Адарабиойо, Кукурелья, Мадуэке и Доэрти
50сегодня, 21:59
Чемпионат Испании. «Вильярреал» забил 4 гола «Мальорке»
385сегодня, 21:55
Луис Энрике присоединился к «Зениту» на сборе в Дохе. Семак познакомил бразильца с командой
11сегодня, 21:46Видео
Чемпионат Италии. «Комо» разгромил «Удинезе»
135сегодня, 21:42
У Санчеса 4-я результативная ошибка в сезоне АПЛ. Чаще вратаря «Челси» ошибается только Мурич из «Ипсвича» с 18-го места
12сегодня, 21:21
Хвича провел первую тренировку в «ПСЖ»
6сегодня, 21:12Фото
«Челси» пропустил после ошибки Санчеса – вратарь выронил мяч после подачи углового, и игрок «Вулвс» Доэрти забил
7сегодня, 20:59Фото
Станкович присоединится к «Спартаку» на ближайшем сборе. У тренера родилась дочь
2сегодня, 20:49
Рекомендуем