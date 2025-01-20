«Вест Хэм» предложил 57 млн фунтов за Дурана, «Астон Вилла» не хочет продавать форварда

«Вест Хэм» предложил «Астон Вилле» за ее игрока более 50 миллионов фунтов.

Лондонский клуб заинтересован в покупке Джона Дурана и готов заплатить за 21-летнего форварда из Колумбии 57 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports.

Однако инсайдер Фабрицио Романо утверждает , что «Астон Вилла » не собирается продавать нападающего, с которым осенью контракт был продлен до лета 2030 года.

В текущем сезоне Джон провел 27 матчей во всех турнирах и забил 12 голов. Подробная статистика игрока – здесь .