«Вест Хэм» предложил 57 млн фунтов за Дурана, «Астон Вилла» не хочет продавать форварда
«Вест Хэм» предложил «Астон Вилле» за ее игрока более 50 миллионов фунтов.
Лондонский клуб заинтересован в покупке Джона Дурана и готов заплатить за 21-летнего форварда из Колумбии 57 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports.
Однако инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что «Астон Вилла» не собирается продавать нападающего, с которым осенью контракт был продлен до лета 2030 года.
В текущем сезоне Джон провел 27 матчей во всех турнирах и забил 12 голов. Подробная статистика игрока – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky Sports
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